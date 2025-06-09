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04:17, 9 июня 2025Бывший СССР

Число подтвержденных пусков ракет «Искандер» подсчитали

Из 38 пусков по Украине ракет класса «Искандер» подтвердились 18
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Из 38 сообщений о запуске по Украине баллистических ракет класса «Искандер» подтвердились 18. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

«Мониторинговые ресурсы уточняют, что из 38 зафиксированных пусков баллистических ракет “Искандер” реальными оказались только 18», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в сторону Киева направляются шесть баллистических ракет «Искандер». Также появились сведения о двух запущенных ракетах «Кинжал» в направлении центральных областей.

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