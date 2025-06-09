День Святого Духа в 2025 году: суть, история и традиции православного праздника

Православные в России отмечают Духов день

Сегодня, 9 июня, православные верующие отмечают День Святого Духа, или Духов день. Он выпадает на 51-й день после Пасхи, знаменует сошествие Святого Духа на апостолов и символизирует начало новой эры в христианстве. Подробнее об истории и традициях церковного праздника — в материале «Ленты.ру».

Дата Дня Святого Духа в 2025 году

Христианский праздник всегда выпадает на понедельник и поэтому в церковной традиции известен также как Духов понедельник. При этом единой даты у Дня Святого Духа нет — его празднуют через 50 дней после Пасхи и на следующий день после Троицы. В 2025 году Пасху отмечали 20 апреля, а Троица выпадает на 8 июня.

День Святого Духа в 2025 году приходится на 9 июня

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История праздника

День Святого Духа или Духов день — это православный праздник, который посвящен Святому Духу, третьему лицу Святой Троицы.

Этот день символизирует сошествие Святого Духа на апостолов и начало распространения христианского учения по всему миру

Праздник отсылает к событиям, которые описаны в Новом Завете. Согласно Евангелию, через 10 дней после Вознесения Иисуса Христа, то есть на 50-й день после Пасхи, апостолы собрались на совместную молитву в Сионской горнице в Иерусалиме (именно там Иисус Христос незадолго до крестных страданий совершил с учениками Тайную вечерю).

Вдруг в доме раздался ни на что не похожий шум, поднялся сильный ветер и появились языки пламени, которые опустились на каждого из апостолов. Так ученики Христа исполнились Святого Духа, получив способность говорить на разных языках.

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Это умение позволило им проповедовать христианское учение по всему миру. Со временем стало известно, что это был не единственный дар Святого Духа: он дал апостолам силу исцелять больных и пророчествовать.

Поэтому День Святого Духа считается днем рождения христианской Церкви

В священном писании сказано, что только после схождения на них Святого Духа, который является источником мудрости, света и истины для каждого человека, ученики Иисуса действительно приобщились к тайне жизни своего наставника.

Церковные традиции

Иконы и убранство

В честь Троицы, которую празднуют накануне, храмы украшают березовыми ветками, зеленью и цветами. Их не убирают и на День Святого Духа. При этом сами священнослужители могут облачиться в одеяния зеленого цвета.

Почему храмы украшают березой на Троицу и Духов день? Эта традиция существует с давних пор и связана сразу с несколькими библейскими событиями. По одной из версий, березы могут напоминать о дубраве Мамре, где Бог явился Аврааму в виде трех ангелов. По другой версии, это связано с еврейским праздником Шавуот (Пятидесятница). Его как раз отмечали в день схождения на апостолов Святого Духа. Шавуот был установлен в честь обретения десяти заповедей, которые Господь дал Моисею на 50-й день исхода евреев из Египта.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Украшения в этот день символизируют идею из христианского учения: Святой Дух является источником жизни для всего, что существует на Земле. Поэтому День Святого Духа также воспринимается как праздник самой жизни и природы.

Центральное место в храме сохраняет и икона — Сошествие Святого Духа, которую устанавливают там в честь Троицы.

Служба в храмах

Перед праздником в церквях проводится Великая вечерня, а в сам Духов день — праздничная литургия, после которой священник читает проповедь. Вечером прихожане посещают еще одну службу, во время которой стоя на коленях читают торжественные молитвы.

Крестный ход

Еще одна традиция на Духов день — Крестный ход. Однако проходит он не во всех храмах, а только в тех, которые освящены в честь Святой Троицы. Начинается торжественное шествие, как правило, после утреннего богослужения. Для участия в обряде необходимо заранее уточнить все подробности в храме.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Народные поверья и традиции

День Святого Духа — церковный праздник, но несмотря на это, он тесно связан с народными традициями.

Русальная неделя

В прошлом люди верили, что со Дня Святого Духа начинается так называемая Русальная неделя. По преданию, души умерших, в том числе русалки — души молодых утопленниц — могли навредить людям. Считалось, что они способны утянуть в воду, защекотать и утопить тех, кто осмелится пойти в лес в этот день.

В Духов день и в течение последующей недели люди избегали купания в водоемах, опасаясь, что русалки могут утащить их на дно

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Поминовение предков

Существовало поверье, что в Духов день открываются особые врата, через которые предки приходят к живым потомкам. Их души якобы опускаются на ветки берез, которые потом используют в украшении дома.

Кроме того, крестьяне верили, что духи могут вставать под березы и заглядывать в окна. Чтобы не случилось ничего плохого, люди приносили предкам дары на кладбище — окрашенные в светло-зеленый цвет яйца.

Именины Матери-Земли

Согласно народным поверьям, Духов день совпадает с именинами Матери-Земли. На Руси в этот день запрещалось копать землю и вколачивать колья. Таким образом люди как бы давали Земле немного «отдохнуть» и подготовиться к периоду плодородия.

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С принятием христианства традиция не исчезла до конца — теперь уже в православный праздник многие считают грехом работать по дому, в частности шить, стирать и убираться. Сейчас в Духов день принято посещать храм, молиться и отдыхать.

Другие народные традиции

В праздничный вечер женщины собирались вместе и шли на поле. Там они устраивали трапезы и общались между собой, не забывая оставлять небольшие кусочки еды на земле. Таким образом они «кормили» и задабривали ее. Люди верили, что подобный обряд поможет сделать почву более плодородной.

Увеличить шансы на богатый урожай мог и крестный ход по полям, верили предки. В некоторых деревнях дополнительно освящали колодцы — это должно было защитить их от пересыхания в жаркую погоду.

В Духов день было принято «слушать землю». Люди просыпались рано и выходили в поле, где преклонялись к земле и слушали ее. Наши предки верили, что перед праздничным рассветом можно узнать предсказания на будущее.

В этот день принято было заниматься сбором трав, которые потом сушили и использовали в лечебных целях. Люди верили, что в Духов день растения обладали особой силой.

В честь праздника славяне всей семьей собирались за праздничным столом с угощениями.

Христианский праздник сопровождался открытием всех дверей и окон. Согласно поверьям, на землю мог спуститься Святой Дух, который озарил бы собою все.

Фото: Дмитрий Нечаев / Фотобанк Лори

Приметы