Сегодня, 9 июня, православные верующие отмечают День Святого Духа, или Духов день. Он выпадает на 51-й день после Пасхи, знаменует сошествие Святого Духа на апостолов и символизирует начало новой эры в христианстве. Подробнее об истории и традициях церковного праздника — в материале «Ленты.ру».
Дата Дня Святого Духа в 2025 году
Христианский праздник всегда выпадает на понедельник и поэтому в церковной традиции известен также как Духов понедельник. При этом единой даты у Дня Святого Духа нет — его празднуют через 50 дней после Пасхи и на следующий день после Троицы. В 2025 году Пасху отмечали 20 апреля, а Троица выпадает на 8 июня.
День Святого Духа в 2025 году приходится на 9 июня
История праздника
День Святого Духа или Духов день — это православный праздник, который посвящен Святому Духу, третьему лицу Святой Троицы.
Этот день символизирует сошествие Святого Духа на апостолов и начало распространения христианского учения по всему миру
Праздник отсылает к событиям, которые описаны в Новом Завете. Согласно Евангелию, через 10 дней после Вознесения Иисуса Христа, то есть на 50-й день после Пасхи, апостолы собрались на совместную молитву в Сионской горнице в Иерусалиме (именно там Иисус Христос незадолго до крестных страданий совершил с учениками Тайную вечерю).
Вдруг в доме раздался ни на что не похожий шум, поднялся сильный ветер и появились языки пламени, которые опустились на каждого из апостолов. Так ученики Христа исполнились Святого Духа, получив способность говорить на разных языках.
Это умение позволило им проповедовать христианское учение по всему миру. Со временем стало известно, что это был не единственный дар Святого Духа: он дал апостолам силу исцелять больных и пророчествовать.
Поэтому День Святого Духа считается днем рождения христианской Церкви
В священном писании сказано, что только после схождения на них Святого Духа, который является источником мудрости, света и истины для каждого человека, ученики Иисуса действительно приобщились к тайне жизни своего наставника.
Церковные традиции
Иконы и убранство
В честь Троицы, которую празднуют накануне, храмы украшают березовыми ветками, зеленью и цветами. Их не убирают и на День Святого Духа. При этом сами священнослужители могут облачиться в одеяния зеленого цвета.
Эта традиция существует с давних пор и связана сразу с несколькими библейскими событиями. По одной из версий, березы могут напоминать о дубраве Мамре, где Бог явился Аврааму в виде трех ангелов.
По другой версии, это связано с еврейским праздником Шавуот (Пятидесятница). Его как раз отмечали в день схождения на апостолов Святого Духа. Шавуот был установлен в честь обретения десяти заповедей, которые Господь дал Моисею на 50-й день исхода евреев из Египта.
Украшения в этот день символизируют идею из христианского учения: Святой Дух является источником жизни для всего, что существует на Земле. Поэтому День Святого Духа также воспринимается как праздник самой жизни и природы.
Центральное место в храме сохраняет и икона — Сошествие Святого Духа, которую устанавливают там в честь Троицы.
Служба в храмах
Перед праздником в церквях проводится Великая вечерня, а в сам Духов день — праздничная литургия, после которой священник читает проповедь. Вечером прихожане посещают еще одну службу, во время которой стоя на коленях читают торжественные молитвы.
Крестный ход
Еще одна традиция на Духов день — Крестный ход. Однако проходит он не во всех храмах, а только в тех, которые освящены в честь Святой Троицы. Начинается торжественное шествие, как правило, после утреннего богослужения. Для участия в обряде необходимо заранее уточнить все подробности в храме.
Народные поверья и традиции
День Святого Духа — церковный праздник, но несмотря на это, он тесно связан с народными традициями.
Русальная неделя
В прошлом люди верили, что со Дня Святого Духа начинается так называемая Русальная неделя. По преданию, души умерших, в том числе русалки — души молодых утопленниц — могли навредить людям. Считалось, что они способны утянуть в воду, защекотать и утопить тех, кто осмелится пойти в лес в этот день.
В Духов день и в течение последующей недели люди избегали купания в водоемах, опасаясь, что русалки могут утащить их на дно
Поминовение предков
Существовало поверье, что в Духов день открываются особые врата, через которые предки приходят к живым потомкам. Их души якобы опускаются на ветки берез, которые потом используют в украшении дома.
Кроме того, крестьяне верили, что духи могут вставать под березы и заглядывать в окна. Чтобы не случилось ничего плохого, люди приносили предкам дары на кладбище — окрашенные в светло-зеленый цвет яйца.
Именины Матери-Земли
Согласно народным поверьям, Духов день совпадает с именинами Матери-Земли. На Руси в этот день запрещалось копать землю и вколачивать колья. Таким образом люди как бы давали Земле немного «отдохнуть» и подготовиться к периоду плодородия.
С принятием христианства традиция не исчезла до конца — теперь уже в православный праздник многие считают грехом работать по дому, в частности шить, стирать и убираться. Сейчас в Духов день принято посещать храм, молиться и отдыхать.
Другие народные традиции
- В праздничный вечер женщины собирались вместе и шли на поле. Там они устраивали трапезы и общались между собой, не забывая оставлять небольшие кусочки еды на земле. Таким образом они «кормили» и задабривали ее. Люди верили, что подобный обряд поможет сделать почву более плодородной.
- Увеличить шансы на богатый урожай мог и крестный ход по полям, верили предки. В некоторых деревнях дополнительно освящали колодцы — это должно было защитить их от пересыхания в жаркую погоду.
- В Духов день было принято «слушать землю». Люди просыпались рано и выходили в поле, где преклонялись к земле и слушали ее. Наши предки верили, что перед праздничным рассветом можно узнать предсказания на будущее.
- В этот день принято было заниматься сбором трав, которые потом сушили и использовали в лечебных целях. Люди верили, что в Духов день растения обладали особой силой.
- В честь праздника славяне всей семьей собирались за праздничным столом с угощениями.
- Христианский праздник сопровождался открытием всех дверей и окон. Согласно поверьям, на землю мог спуститься Святой Дух, который озарил бы собою все.
Приметы
- Если в праздник погода была солнечной и теплой, то в следующие полтора месяца похолодания не ждали.
- Дождливую погоду в праздничный день люди тоже принимали с благодарностью, так как верили, что за этим последует хороший урожай грибов.
- Громкие голоса кукушек в этот день сулили жаркое лето.
- А большое количество комаров предвещало дожди в ближайшие дни.