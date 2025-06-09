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20:55, 9 июня 2025Мир

Действия Трампа назвали «шагом к авторитаризму»

Губернатор Ньюсом: Призыв Трампа арестовать его является шагом к авторитаризму
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что призыв президента США Дональда Трампа арестовать его является очевидным шагом к авторитаризму. Пост с соответствующим заявлением глава штата опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Это день, который я надеялся никогда не увидеть в Америке. Неважно, демократ вы или республиканец — это та черта, которую мы не можем переступать как нация. Это — безошибочный шаг к авторитаризму», — прокомментировал он призыв хозяина Белого дома.

Ранее Трамп распорядился направить 2000 солдат американской Нацгвардии для разгона протестов в Калифорнии. В ответ Ньюсом заявил, что эта мера только усилит напряженность.

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