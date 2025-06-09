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02:07, 9 июня 2025Мир

Иностранцам захотели запрещать въезд в страну за оскорбление России

«Известия»: Иностранцам могут запретить въезд в страну за оскорбление России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Иностранцам, которые совершили административные правонарушения, связанные с нарушением интересов России, могут запретить въезд в страну. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Айрат Фаррахов в беседе с «Известиями».

По словам парламентария, факт установления правонарушения фиксируется во всех реестрах.

Фаррахов подчеркнул: если иностранец когда-либо захочет посетить Россию в целях туризма, по приглашению на форум или по другим причинам — его правонарушение и судебное решение послужат ограничивающим моментом для того, чтобы этот человек реализовал свое право посещения страны.

Ранее стало известно, что около двух миллионов иностранцев посетили Россию по итогам первого квартала 2025 года.

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