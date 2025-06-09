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20:38, 9 июня 2025Ценности

Кайли Дженнер заметили в латексном мини-платье

Кайли Дженнер заметили в Лос-Анджелесе в латексном мини-платье с разрезом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sthanlee Mirador / Sipa USA / Legion-Media

Американская телезвезда Кайли Дженнер появилась на публике в откровенном наряде. Снимки публикует Page Six.

27-летнюю знаменитость заметили у ресторана The Nice Guy в Лос-Анджелесе. Папарацци запечатлели бизнесвумен в мини-платье из латекса с разрезом на бедре. Известно, что оно представлено в ассортименте ее бренда Khy в коллаборации с маркой Poster Girl. Стоимость платья, представленного сразу в нескольких цветах, составляет 259 долларов (20 тысяч рублей).

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При этом от аксессуаров предпринимательница отказалась. Также она надела прозрачные босоножки Gianvito Rossi heels.

Ранее в июне Кайли Дженнер показала в своем чемодане интимный сюрприз для Тимоти Шаламе. Предпринимательница поделилась снимком, на котором показала содержимое багажа для поездки в Индианаполис.

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