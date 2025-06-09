Мединский: СБУ убило члена украинской делегации сразу после переговоров с РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сразу после переговоров с Россией в феврале 2022 года убили одного из членов украинской делегации финансиста Дениса Киреева. Об этом в интервью телеканалу RT сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

«Тогда у них была маленькая делегация — человек пять или шесть. И одного из них сразу убили после первых переговоров. Служба безопасности Украины застрелила его прямо в центре Киева. Они этого не отрицают», — рассказал чиновник.

Ранее стало известно, что членом украинской делегации стал заместитель председателя СБУ Александр Поклад, которого до этого заподозрили в расправе над Киреевым.