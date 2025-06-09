Мединский высказался о делегации Украины в Стамбуле

Мединский: Делегация Киева в 2022 году была более самостоятельной, чем в 2025-м

Делегация Украины на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году была более самостоятельной, чем в 2025-м. Об этом заявил помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эфире RT.

«В прошлый раз они были более самостоятельны и более свободны, сейчас я вижу, что они менее самостоятельны», — сказал он.

Мединский отметил, что члены делегации Киева напоминают ему работающих на гигантскую корпорацию топ-менеджеров, которые хотя и могут принимать определенные решения, но лишь не самые принципиальные из них. При этом, по его словам, украинские переговорщики в 2025 году стали более «нервными» и как будто следят друг за другом.

Ранее Мединский заявил, что если бы Киев принимал решения сам, то мирный договор с Россией был бы подписан еще в феврале 2022 года.