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16:41, 9 июня 2025Экономика

На Москву обрушился град размером с перепелиное яйцо

На Орехово-Зуево обрушился град размером с перепелиное яйцо
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

На Москву обрушился град. В некоторых районах столицы осадки достигали очень крупных размеров, сообщает Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».

Самые крупные градины выпали в Орехово-Зуево. На фотографиях, сделанных одним из местных жителей, можно увидеть, что частицы льда достигали в длину около трех-четырех сантиметров, что соответствует размерам перепелиного яйца.

Ранее в этот же день ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что понедельник, 9 июня, станет последним днем жаркой погоды в столице. Так, столбики термометров покажут плюс 27 градусов в Москве и до плюс 29 градусов в Подмосковье. Затем, по его словам, в ночные часы похолодает до плюс 6-11 градусов, а в дневные — до плюс 20 градусов.

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