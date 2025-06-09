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13:11, 9 июня 2025Наука и техника

Названа идеальная разница в возрасте для счастливых отношений

SRT: Мужчины счастливее в отношениях с более молодыми женщинами
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Новый психологический эксперимент, проведенный исследователями из London Metropolitan University, показал: в парах с заметной разницей в возрасте чаще всего более удовлетворенными отношениями остаются именно старшие партнеры. Результаты опубликованы в научном журнале Sexual and Relationship Therapy. Особенно ярко этот эффект выражен у мужчин, встречающихся с более молодыми партнершами.

В исследовании приняли участие 126 человек, состоящих в отношениях, где возрастной разрыв между партнерами составлял не менее семи лет. Участники заполняли анкеты о счастье в отношениях, сексуальном удовлетворении и финансовом восприятии партнерства.

Оказалось, что мужчины, состоящие в отношениях с более молодыми партнерами, ощущают значительно больший уровень удовлетворенности, чем те, у кого партнер старше. У женщин подобной закономерности не выявлено. Также все участники, вне зависимости от пола, чаще отмечали более высокий уровень сексуального удовлетворения в союзе с молодым партнером.

Ученые подчеркивают: старшие партнеры чаще чувствуют себя уверенно и стабильно в таких отношениях — особенно когда речь идет о финансовой составляющей.

Ранее ученые раскрыли потенциальный вред поцелуев: оказалось, что обмен бактериями через слюну может способствовать развитию депрессии, тревожности и бессонницы у здорового партнера. Эти данные основаны на исследовании супружеских пар и подчеркивают влияние микробиоты на психическое состояние.

Вот это да!
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