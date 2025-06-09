Apple проведет презентацию без гаджетов

Bloomberg: Apple не покажет на WWDC 9 июня ни одного гаджета — только ОС

Американская корпорация Apple не будет представлять на презентации 9 июня гаджеты. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя и инсайдера Марка Гурмана, Apple проведет открывающую летнюю конференцию разработчиков WWDC презентацию без анонса техники. Вместо этого компания представит новые версии операционных систем (ОС).

Гурман напомнил, что два года назад Apple анонсирована на WWDC 2023 шлем виртуальной реальности Vision Pro. Анонс случился задолго до появления девайса в продаже. По словам специалиста, в корпорации решили больше не устраивать таких анонсов, чтобы не заставлять публику ждать. «Сейчас у Apple нет техники, готовой к выходу», — подчеркнул автор.

Кроме того, Apple помнит негативную реакцию на нейросеть Apple Intelligence, которую также анонсировали на WWDC и выпустили с большой задержкой. Марк Гурман рассказал, что в компании почти закончили работу над умным трекером AirTag, но представят его позже.

Журналист заключил, что на WWDC Apple покажет новые версии ОС — в том числе, iOS 26. Крупный анонс фирменной техники — iPhone 17 и прочие устройства — ожидается в сентябре.

Американская корпорация Apple анонсировала конференцию WWDC 2025 в марте. Мероприятие пройдет 9 июня в 20:00 по Москве.