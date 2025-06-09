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19:44, 9 июня 2025Путешествия

Опытная туристка назвала самую небезопасную страну для одиноких женщин

DM: Опытная путешественница назвала Венесуэлу опасной для одиноких женщин
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Giongi / Shutterstock / Fotodom

Опытная путешественница, посетившая 70 стран, назвала самое небезопасное место для одиноких женщин. Своим мнением она поделилась с изданием Daily Mail (DM).

По данным источника, 50-летняя Лиз Пэрри начала путешествовать в одиночку с 30 лет. В своих поездках она сталкивалась с различными неблагоприятными условиями, однако назвала всего одну страну, которая представляет опасность для одиноких туристок. По ее мнению, это Венесуэла.

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«Самое запоминающееся место, где я испытала настоящий страх, было в Каракасе. Я буквально забилась в свой номер в гостинице и не выходила оттуда», — сообщила Пэрри.

Из-за страха за свою жизнь и тревожной атмосферы в столице Венесуэлы туристка провела в гостинице всего одну ночь и уехала. Она также отметила, что страшнее всего вести автомобиль ей было в Литве.

«Я отправилась в путешествие из Эстонии, и, когда добралась до Литвы, вождение стало невыносимым. Шел дождь, а на слепом повороте три машины обгоняли автобус и грузовик. Я просто развернулась и поехала обратно», — отметила путешественница.

Ранее тревел-блогерша, которая провела в поездках по миру десять лет, составила список самых безопасных стран для одиноких путешественников. Одним из лучших вариантов для женщин блогерша назвала город Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

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