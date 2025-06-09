В России назвали условия восстановления отношений с Европой после СВО

Депутат Новиков: РФ заинтересована в восстановлении отношений с Европой

Россия заинтересована в установлении добрососедских отношений, в том числе и с европейскими государствами, после специальной военной операции (СВО), заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал условия для восстановления контактов с Западом.

Депутат отметил, что Россия нацелена на формирование многополярного и справедливого мира, мира равноправных стран и народов. Он добавил, что этот подход популярен сегодня в странах мирового большинства.

«В Китае эта идея артикулируется как идея многостороннего мира. Тем самым подчеркивается даже тот факт, что мир должен иметь не просто несколько полюсов и центров силы, на которые будут ориентироваться группы стран, а что в принципе любая страна и любой народ должен одинаково комфортно чувствовать себя в рамках общей человеческой цивилизации, независимо от своего военного потенциала, численности своей армии», — поделился Новиков.

В этой связи Россия заинтересована в установлении добрососедских отношений, в том числе и с европейскими государствами, обратил внимание парламентарий.

«Конфликт был не нашим выбором, не мы просили поставить частоколы из военных баз у наших границ. Все это было следствием действий наиболее реакционных сил на Западе, которые считали, что разрушение России для них — хорошая возможность выйти из того острого кризиса капитализма, который сегодня наблюдается в странах Запада», — высказался депутат.

Из предыдущей острой фазы кризиса капитализма, по его словам, на Западе вышли, разрушив Советский Союз и подпитавшись его ресурсами. Имея такой исторический опыт, там считают, что могли бы повторить его в отношении Российской Федерации, которая территориально меньше и экономический потенциал которой в результате лихих 90-х был существенно ослаблен, сказал собеседник «Ленты.ру».

Если европейцы пересмотрят свой подход и не будут видеть в своих грезах Россию страной, разорванной в клочья и превращенной в их полуколонию, то Москва охотно восстановит с ними связи, подчеркнул депутат. Если готовность развивать взаимоотношения будет не просто декларацией, произносимой по случаю на каких-нибудь саммитах, а за этими словами последует желание развивать политико-дипломатические отношения, экономические, культурные, спортивные связи, Россия будет это все только приветствовать, дополнил он.

Для этого в представительстве НАТО должны полностью отказаться от любых гегемонистских устремлений и встать на позицию мирового большинства, которое выступает за справедливый многополярный, многосторонний мир Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости восстановить отношения с Россией после окончания спецоперации, поскольку две страны все равно останутся соседями.

