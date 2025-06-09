Президент Эстонии заявил о необходимости восстановить отношения с Россией после СВО

Президент Эстонии Карис: После СВО необходимо восстановить отношения с Россией

После окончания специальной военной операции (СВО) Эстонии необходимо восстановить отношения с Россией, поскольку две страны все равно останутся соседями. Об этом в интервью для портала LRT.lt заявил президент республики Алар Карис.

«Война закончится, и тогда Россия станет нашим соседом. Вероятно, в начале дипломатических отношений необходимо установить определенное доверие», — заявил эстонский лидер.

Он добавил, что многие европейские страны, которые ранее воевали друг с другом, в конце концов стали надежными союзниками.

Ранее Эстония прекратила переговоры с Россией об установлении навигационных буев по фарватеру реки Нарва. Представитель Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммуссаар также сообщил, что Эстония этим летом увеличит количество патрулей в этом районе, чтобы быстрее реагировать на незаконное пересечение границы.