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16:44, 9 июня 2025Россия

Появилось видео с горящим бензовозом после атаки украинского дрона в Белгородской области

Опубликовано видео с горящим бензовозом после атаки БПЛА в Белгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с горящим бензовозом после атаки украинского дрона в Белгородской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Белгород №1».

На опубликованных кадрах запечатлен мощный пожар с густым черным дымом, заволокшим проезжую часть и лесные насаждения.

По данным канала, видео снято в Корочанском районе. По словам местных жителей, пожар начался в результате атаки БПЛА.

Ранее губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что на участке дороги Короча — Белгород в результате атаки дрона загорелся грузовой автомобиль с цистерной. По его информации, никто не пострадал.

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