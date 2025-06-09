Появилось видео с горящим бензовозом после атаки украинского дрона в Белгородской области

Опубликовано видео с горящим бензовозом после атаки БПЛА в Белгородской области

В сети появилось видео с горящим бензовозом после атаки украинского дрона в Белгородской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Белгород №1».

На опубликованных кадрах запечатлен мощный пожар с густым черным дымом, заволокшим проезжую часть и лесные насаждения.

По данным канала, видео снято в Корочанском районе. По словам местных жителей, пожар начался в результате атаки БПЛА.

Ранее губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что на участке дороги Короча — Белгород в результате атаки дрона загорелся грузовой автомобиль с цистерной. По его информации, никто не пострадал.