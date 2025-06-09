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16:25, 9 июня 2025Россия

Российский губернатор сообщил об ударах беспилотников ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об ударах двух украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Корочанскому району. В частности, на участке дороги КорочаБелгород в результате атаки БПЛА загорелся грузовой автомобиль с цистерной.

Второй беспилотник, по словам главы области, взорвался в районе села Погореловка. Там повреждения получил трактор. Помимо того, сотрудникам МЧС пришлось ликвидировать возгорание сухой травы.

Пострадавших при ударах нет, добавил Гладков.

В тот же день стало известно, что в Шебекино Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирские автобусы. Как видно на опубликованных кадрах, повреждения получили минимум три автобуса — у транспортных средств посечены корпуса и разбиты стекла.

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