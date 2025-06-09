Российский губернатор сообщил об ударах беспилотников ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об ударах двух украинских БПЛА

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по Корочанскому району. В частности, на участке дороги Короча — Белгород в результате атаки БПЛА загорелся грузовой автомобиль с цистерной.

Второй беспилотник, по словам главы области, взорвался в районе села Погореловка. Там повреждения получил трактор. Помимо того, сотрудникам МЧС пришлось ликвидировать возгорание сухой травы.

Пострадавших при ударах нет, добавил Гладков.

В тот же день стало известно, что в Шебекино Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирские автобусы. Как видно на опубликованных кадрах, повреждения получили минимум три автобуса — у транспортных средств посечены корпуса и разбиты стекла.