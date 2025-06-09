Президент одной из стран НАТО раскрыл условие отправки войск на Украину

Президент Карис: Эстония может послать войска на Украину после прекращения огня

Эстония может послать на Украину войска после прекращения огня на территории страны. Об этом сообщил президент республики Алар Карис в интервью LRT.

«Я думаю, что должно быть как минимум прекращение огня и мир, прежде чем мы будем обсуждать отправку военных в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией», — подчеркнул он.

При этом политик подчеркнул, что решение об этом принято на уровне правительства. По его словам, эстонские власти при необходимости смогут отправить военных на Украину, после того как инициативу одобрит парламент страны.

Ранее Карис одной фразой описал возможность вступления Украины в НАТО. При этом он напомнил, что Таллин начал обсуждать присоединение к альянсу еще во времена, когда на территории Эстонии находились российские войска.