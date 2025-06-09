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12:24, 9 июня 2025Бывший СССР

Президент одной из стран НАТО раскрыл условие отправки войск на Украину

Президент Карис: Эстония может послать войска на Украину после прекращения огня
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония может послать на Украину войска после прекращения огня на территории страны. Об этом сообщил президент республики Алар Карис в интервью LRT.

«Я думаю, что должно быть как минимум прекращение огня и мир, прежде чем мы будем обсуждать отправку военных в Украину. Мы говорим о поддержании мира, а не о борьбе с Россией», — подчеркнул он.

При этом политик подчеркнул, что решение об этом принято на уровне правительства. По его словам, эстонские власти при необходимости смогут отправить военных на Украину, после того как инициативу одобрит парламент страны.

Ранее Карис одной фразой описал возможность вступления Украины в НАТО. При этом он напомнил, что Таллин начал обсуждать присоединение к альянсу еще во времена, когда на территории Эстонии находились российские войска.

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