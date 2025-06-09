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11:23, 9 июня 2025Бывший СССР

В стране НАТО членство Украины в альянсе описали словом «посмотрим»

Президент Эстонии Карис описал перспективу членства Украины в НАТО
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Эстонии Алар Карис описал перспективу членства Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) при нахождении у власти президента США Дональда Трампа. Об этом эстонский лидер рассказал в интервью литовскому порталу LRT.

Его спросили о возможности вступления Украины в НАТО при условии несогласия Трампа принять Киев в альянс. «Я просто хочу напомнить, что мы в Эстонии начали обсуждать вопрос о вступлении в НАТО, когда на нашей территории еще находились российские войска», — заявил Карис.

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Президент Эстонии имел в виду период после распада СССР, когда до 1994 года в Латвии, Литве и Эстонии базировались российские войска Северо-западной группы.

Он также напомнил о недавнем вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Поэтому он предложил подождать дальнейшего развития событий. «Посмотрим, как все пойдет» — подытожил Карис.

Ранее Алар Карис заявил, что Россия и Эстония после окончания специальной военной операции (СВО) Эстонии восстановят отношения. Причина в том, что две страны все равно останутся соседями, добавил президент.

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