Раскрыта дата голосования по новым антироссийским санкциям ЕС

Politico: ЕС 20 июня может проголосовать по новым антироссийским санкциям

Европейский союз (ЕС) может проголосовать по новым антироссийским санкциям 20 июня. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает американский журнал Politico.

«Если США согласятся на скоординированный подход, то голосование по новому пакету санкций может пройти уже 20 июня», — пишет издание.

Ранее дипломатические источники портала EUobserver сообщили, что новый пакет европейских санкций против России вряд ли успеют подготовить к саммиту стран «Большой семерки», который пройдет во второй половине июня.