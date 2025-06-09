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04:57, 9 июня 2025Бывший СССР

Раскрыто количество оставшихся в строю у Украины американских танков Abrams

РИА: ВС России уничтожили 26 из 31 танка Abrams, отправленного США для ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Inquam Photos / Reuters

ВС России уничтожили почти все танки Abrams, которые США отправили Вооруженным силам Украины (ВСУ) в рамках военной помощи. Из 31 танков в строю осталось только пять, то есть 26 боевых машин уже ликвидировано, количество раскрыло РИА Новости после подсчетов.

О поставках Украине 31 танка М1 Abrams объявлял в январе 2023 года экс-президент США Джо Байден. Агентство произвело расчеты, согласно которым российские войска разбили американских 26 боевых машин с февраля 2024 года.Первый танк был подбит 26 февраля 2024-го военными группировки войск «Центр» на авдеевском направлении.

Ранее западное издание Military Watch Magazine (MWM) выявило недостатки у переданных ВСУ танков M1A1SA Abrams. Выяснилось, что их расход топлива существенно выше, чем у других машин.

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