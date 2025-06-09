Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье

Рогов: В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы и слышна стрельба

В городе Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошли взрывы, а также слышна стрельба. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Местные жители сообщают о взрывах и стрельбе в Запорожье, которые слышны в различных районах города», — рассказал Рогов.

По его словам, в городе работает украинская система противовоздушной обороны (ПВО), расположенная в плотной жилой застройке.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожья. Причиной этого стала нехватка укрытий.