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00:20, 9 июня 2025Бывший СССР

Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье

Рогов: В подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы и слышна стрельба
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Запорожье, находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошли взрывы, а также слышна стрельба. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Местные жители сообщают о взрывах и стрельбе в Запорожье, которые слышны в различных районах города», — рассказал Рогов.

По его словам, в городе работает украинская система противовоздушной обороны (ПВО), расположенная в плотной жилой застройке.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожья. Причиной этого стала нехватка укрытий.

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