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12:53, 3 июня 2025Бывший СССР

В ЛНР назвали причину больших потерь ВСУ на стыке ДНР и Запорожья

Марочко: ВСУ несут большие потери у Новополя из-за нехватки укрытий
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области из-за нехватки укрытий. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«[У Новополя] степная, в основном, зона, равнинная местность, которая не позволяет укрываться от наших дронов, от нашей артиллерии и, естественно, украинские боевики несут колоссальные, катастрофические потери», — объяснил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также рассказал о начале зачистки Ступочек в ДНР. По его словам, из населенного пункта российскими войсками были выбиты основные подразделения ВСУ.

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