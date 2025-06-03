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08:42, 3 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск у Часова Яра

Марочко: ВС России продвинулись в районе Часова Яра в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный аналитик Андрей Морочко в своем Telegram-канале.

По его словам, западнее Григоровки и поселка Калиново Артемовского района в ДНР за несколько суток российские войска продвинулись на километр и взяли под контроль ряд лесонасаждений. Он добавил, что в Часовом Яре есть продвижение на северных окраинах и в центре города. Марочко заключил, что с Ступочках Краматорского района ДНР выбиты основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState заявил, что продвижение ВС России в мае стало крупнейшим с начала 2025 года. Самыми успешными направлениями для российских военных стали констатиновское и сумское направления (по меньшей мере 200 и 110 квадратных километров соответственно).

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения улучшают позиции при взятии под контроль населенных республики, несмотря на массовое применение ВСУ беспилотников. По его словам, такая ситуация складывается преимущественно на красноармейском и константиновском направлениях.

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