Пушилин рассказал о ходе боев в ДНР

Пушилин: ВС РФ находят возможности улучшать позиции, несмотря на дроны ВСУ

Российские подразделения улучшают позиции при взятии под контроль населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР), несмотря на массовое применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, такая ситуация складывается преимущественно на красноармейском и константиновском направлениях. Он добавил, что российские подразделения находят возможности улучшать свои позиции, отодвигать украинские войска из укрепрайонов и перерезать логистику. Пушилин также уточнил, что на константиновском направлении российские солдаты сконцентрированы на перерезании логистики.

Ранее ВСУ ударили по газонакопительной станции ДНР. «По газонакопительной станции ударили [в Енакиево]. Предположительно, [атаковали с помощью] БПЛА самолетного типа, возник пожар», — сообщил источник в оперативных службах.

До этого Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР.