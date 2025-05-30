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11:18, 30 мая 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по газонакопительной станции ДНР

ВСУ ударили по газонакопительной станции в Енакиево
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газовой накопительной станции в Енакиево в Донецкой народной республике ДНР. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«По газонакопительной станции ударили [в Енакиево]. Предположительно, [атаковали с помощью] БПЛА самолетного типа, возник пожар», — сообщил источник агентства.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. По словам координатора подполья, в 3:30 и 3:40 также были поражены украинские военные объекты в подконтрольном Киеву Славянске.

До этого российские солдаты зачистили все западные окраины Торского в ДНР. « Таким образом, под полный контроль ВС РФ перешла пятикилометровая прибрежная зона», — рассказал военный аналитик Андрей Марочко.

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