ВС России за несколько суток зачистили все западные окраины Торского в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России в течение нескольких суток зачистили все западные окраины Торского в Донецкой Народной Республике (ДНР) и отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) за реку Жеребец. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

«За несколько суток нашим войскам удалось зачистить все западные окрестности населенного пункта Торское и отбросить украинских боевиков за реку Жеребец. Таким образом, под полный контроль ВС РФ перешла пятикилометровая прибрежная зона», — сказал он.

Ранее Марочко рассказал о зачистке Редкодуба российскими военными. По его словам, передовые отряды российских сил приступили к охвату остатков группировки ВСУ, находящейся в местной школе и ее окрестностях.

До этого ВС России развили наступление в Сумской области. Канал «Иди и смотри» сообщил, что действия российских войск направлены на создание в Сумской области буферной зоны для предотвращения обстрелов ВСУ приграничных районов РФ.