Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 30 мая 2025Бывший СССР

Российские солдаты зачистили все западные окраины Торского в ДНР

ВС России за несколько суток зачистили все западные окраины Торского в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России в течение нескольких суток зачистили все западные окраины Торского в Донецкой Народной Республике (ДНР) и отбросили Вооруженные силы Украины (ВСУ) за реку Жеребец. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

«За несколько суток нашим войскам удалось зачистить все западные окрестности населенного пункта Торское и отбросить украинских боевиков за реку Жеребец. Таким образом, под полный контроль ВС РФ перешла пятикилометровая прибрежная зона», — сказал он.

Ранее Марочко рассказал о зачистке Редкодуба российскими военными. По его словам, передовые отряды российских сил приступили к охвату остатков группировки ВСУ, находящейся в местной школе и ее окрестностях.

До этого ВС России развили наступление в Сумской области. Канал «Иди и смотри» сообщил, что действия российских войск направлены на создание в Сумской области буферной зоны для предотвращения обстрелов ВСУ приграничных районов РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мир через переговоры или поражение на поле боя. Россия поставила Украину перед выбором

    Сакс предсказал судьбу рубля в многополярном мире

    В ЛНР заявили о формировании нового участка буферной зоны

    Российские солдаты зачистили все западные окраины Торского в ДНР

    Длительность магнитной бури на Земле составила больше суток

    Сотрудникам Ростехнадзора смягчили меру пресечения по делу о трагедии на руднике

    Сотрудника Пентагона арестовали за попытку шпионажа

    Порномодель описала реакцию жениха на ее секс-марафон с участием шести сотен мужчин

    Назван вероятный ответ России на проект «Золотой купол» Трампа

    Предсказан срок открытия купального сезона в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости