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07:21, 30 мая 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о зачистке Редкодуба российскими военными

Марочко сообщил о зачистке Редкодуба в Харьковской области российскими военными
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Редкодуб в Харьковской области почти полностью перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России, военные проводят зачистку населенного пункта. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных освободительных действий нашим подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, передовые отряды российских сил приступили к охвату остатков группировки ВСУ, находящейся в местной школе и ее окрестностях.

Ранее стало известно, что Армия России заняла Шевченко Первое в ДНР. По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 390 военнослужащих, две боевые бронемашины «Казак», семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

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