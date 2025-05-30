Марочко сообщил о зачистке Редкодуба в Харьковской области российскими военными

Редкодуб в Харьковской области почти полностью перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России, военные проводят зачистку населенного пункта. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных освободительных действий нашим подразделениям удалось закрепиться в центре населенного пункта Редкодуб Харьковской области», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, передовые отряды российских сил приступили к охвату остатков группировки ВСУ, находящейся в местной школе и ее окрестностях.

Ранее стало известно, что Армия России заняла Шевченко Первое в ДНР. По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 390 военнослужащих, две боевые бронемашины «Казак», семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.