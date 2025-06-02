На Украине заявили о крупнейшем продвижении ВС России с начала года

DeepState: Продвижение ВС России в мае стало крупнейшим с начала 2025 года

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в мае стало крупнейшим с начала 2025 года. Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

По оценкам DeepState, ВС России заняли в ходе наступления в мае 449 квадратных километров территории. Как утверждается, 95 процентов территории было занято на пяти участках фронта в Сумской области и Донецкой народной республике (ДНР).

Самыми успешными направлениями для российских военных стали констатиновское и сумское направления (по меньшей мере 200 и 110 квадратных километров соответственно). Также сообщается о занятии участков по 50 квадратных километров в районе села Богатырь, а также у административной границы ДНР и Днепропетровской области.

Аналитики также заявили о потере Вооруженными силами Украины 28 квадратных километров на лиманском направлении в ДНР.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что ВС России достигли самого высокого темпа наступления с начала 2025 года. По оценкам авторов, продвижение составило 418 квадратных километров.