Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:46, 2 июня 2025Бывший СССР

На Украине заявили о крупнейшем продвижении ВС России с начала года

DeepState: Продвижение ВС России в мае стало крупнейшим с начала 2025 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в мае стало крупнейшим с начала 2025 года. Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

По оценкам DeepState, ВС России заняли в ходе наступления в мае 449 квадратных километров территории. Как утверждается, 95 процентов территории было занято на пяти участках фронта в Сумской области и Донецкой народной республике (ДНР).

Самыми успешными направлениями для российских военных стали констатиновское и сумское направления (по меньшей мере 200 и 110 квадратных километров соответственно). Также сообщается о занятии участков по 50 квадратных километров в районе села Богатырь, а также у административной границы ДНР и Днепропетровской области.

Аналитики также заявили о потере Вооруженными силами Украины 28 квадратных километров на лиманском направлении в ДНР.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что ВС России достигли самого высокого темпа наступления с начала 2025 года. По оценкам авторов, продвижение составило 418 квадратных километров.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    В тоннеле России неожиданно появилась огромная «дыра в ад»

    Ракетную опасность объявили в российском регионе после окончания переговоров в Стамбуле

    Влюбленные завтракали в пекарне на греческом острове и оказались под колесами джипа

    В Раде назвали неприемлемым одно условие России в ходе переговоров

    Раскрыт ущерб от диверсии на ракетном корабле «Серпухов»

    Зеленский попросил денег у Европы после переговоров в Стамбуле

    В европейской стране заявили о желании продолжить энергетическое сотрудничество с Россией

    В России оценили итоги переговоров России и Украины

    Объявлен новый тренер СКА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости