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16:47, 9 июня 2025Россия

Российские хоккеисты попали в серьезное ДТП из-за поведения пассажирки

На Урале хоккеист Митькин попал в серьезное ДТП и впал в кому из-за пассажирки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Урале российские хоккеисты попали в серьезное ДТП из-за поведения пассажирки в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, авария произошла в Екатеринбурге. В машине находились три человека: 18-летний Артем Митькин из хоккейного клуба «Авто», а также несовершеннолетний игрок команды «Авто-Верхняя Пышма» и неназванная 17-летняя девушка.

Сообщается, что спортсмены и их подруга возвращались с вечеринки, и между молодыми людьми вспыхнул конфликт. Девушка дернула руль, и машина на скорости выехала на обочину. Хоккеист Митькин впал в кому, второй юноша получил сотрясение и вывих бедра, а россиянка отделалась лишь сотрясением и потерей сознания.

Ранее сообщалось, что дважды побывавший на спецоперации россиянин попал в смертельное ДТП.

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