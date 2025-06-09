Стало известно о грозящих бывшей жене Бондарчука двойных штрафах

РИА Новости: Светлане Бондарчук грозят двойные штрафы за неуплату в срок

Российской телеведущей, модели и бизнесвумен Светлане Бондарчук (Рудской), бывшей жене режиссера Федора Бондарчука, грозят штрафы в двукратном размере за неуплату в срок других штрафов. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде зарегистрировали дела об административном правонарушении. «В отношении Рудской поступили три административных дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ», — говорится в материале.

Отмечается, что по данной статье предусматривается наказание в виде штрафа в двукратном размере, административного ареста до 15 суток либо обязательных работ на срок до 50 часов.

Заседания суда назначены на 24 июня и 3 июля, уточняет агентство

Ранее сообщалось, что российскую актрису Паулину Андрееву-Бондарчук четыре раза пытались привлечь к административной ответственности в столичном суде за неуплату другого взыскания