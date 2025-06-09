Телезвезда ответил в суде попытавшейся убить его жене

Телезвезда Гудвин заявил, что опасается за жизнь после покушения жены на него

Звезда популярного американского телешоу «Охотники за привидениями» (Ghost Adventures) Аарон Гудвин выступил на заседании суда, где рассматривалось дело его бывшей жены Виктории Гудвин, которую обвинили в попытке его убийства. Запись заседания доступна на YouTube-канале судебного телевидения Court TV.

В ответном слове Гудвин рассказал суду, что после произошедшего он вынужден постоянно опасаться за свою жизнь, а также проходить терапию. «Обнаружив, что она не раз пыталась меня убить, что ее шантажировала и она потратила почти все наши сбережения, чтобы это скрыть.... Это заставило меня бояться за свою жизнь. Я неделями нанимал вооруженную охрану, не зная, закончилось ли все это или нет», — заявил он.

Гудвин также отметил, что на протяжении семи лет считал свои отношения с женой счастливыми и полностью ей доверял, но в результате почувствовал себя преданным и опустошенным.

Суд признал Викторию Гудвин виновной, ее приговорили к тюремному сроку. Свою вину она полностью признала.

Ранее сообщалось, что бывшего телеведущего и инструктора по фитнесу Джоди Бантинга признали невиновным по делу о покушении на коллегу с помощью шоколада. Расследование в отношении Бантинга велось более полутора лет, однако суд счет доказательства вины телеведущего недостаточными.