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13:17, 9 июня 2025Интернет и СМИ

Телезвезда ответил в суде попытавшейся убить его жене

Телезвезда Гудвин заявил, что опасается за жизнь после покушения жены на него
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: COURT TV / YouTube

Звезда популярного американского телешоу «Охотники за привидениями» (Ghost Adventures) Аарон Гудвин выступил на заседании суда, где рассматривалось дело его бывшей жены Виктории Гудвин, которую обвинили в попытке его убийства. Запись заседания доступна на YouTube-канале судебного телевидения Court TV.

В ответном слове Гудвин рассказал суду, что после произошедшего он вынужден постоянно опасаться за свою жизнь, а также проходить терапию. «Обнаружив, что она не раз пыталась меня убить, что ее шантажировала и она потратила почти все наши сбережения, чтобы это скрыть.... Это заставило меня бояться за свою жизнь. Я неделями нанимал вооруженную охрану, не зная, закончилось ли все это или нет», — заявил он.

Гудвин также отметил, что на протяжении семи лет считал свои отношения с женой счастливыми и полностью ей доверял, но в результате почувствовал себя преданным и опустошенным.

Суд признал Викторию Гудвин виновной, ее приговорили к тюремному сроку. Свою вину она полностью признала.

Ранее сообщалось, что бывшего телеведущего и инструктора по фитнесу Джоди Бантинга признали невиновным по делу о покушении на коллегу с помощью шоколада. Расследование в отношении Бантинга велось более полутора лет, однако суд счет доказательства вины телеведущего недостаточными.

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