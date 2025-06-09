Телезвезда ответил в суде попытавшейся убить его жене

Звезда популярного американского телешоу «Охотники за привидениями» (Ghost Adventures) Аарон Гудвин выступил на заседании суда, где рассматривалось дело его бывшей жены Виктории Гудвин, которую обвинили в попытке его убийства. Запись заседания доступна на YouTube-канале судебного телевидения Court TV.
В ответном слове Гудвин рассказал суду, что после произошедшего он вынужден постоянно опасаться за свою жизнь, а также проходить терапию. «Обнаружив, что она не раз пыталась меня убить, что ее шантажировала и она потратила почти все наши сбережения, чтобы это скрыть.... Это заставило меня бояться за свою жизнь. Я неделями нанимал вооруженную охрану, не зная, закончилось ли все это или нет», — заявил он.
Гудвин также отметил, что на протяжении семи лет считал свои отношения с женой счастливыми и полностью ей доверял, но в результате почувствовал себя преданным и опустошенным.
Суд признал Викторию Гудвин виновной, ее приговорили к тюремному сроку. Свою вину она полностью признала.
Ранее сообщалось, что бывшего телеведущего и инструктора по фитнесу Джоди Бантинга признали невиновным по делу о покушении на коллегу с помощью шоколада. Расследование в отношении Бантинга велось более полутора лет, однако суд счет доказательства вины телеведущего недостаточными.