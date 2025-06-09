Телезвезда подала в суд на больницу за забытый в ее теле во время операции предмет

Звезда шоу «Мамы в танце» Эбби Ли Миллер подала в суд на больницу

Звезда шоу «Мамы в танце» (Dance Moms) Эбби Ли Миллер подала в суд на больницу в Лос-Анджелесе, обвинив врачей в халатности. Об этом сообщает издание E! News со ссылкой на официальные документы.

Согласно содержанию иска, во время операции на позвоночнике в 2020 году в ее животе оставили катетер, который находился там почти четыре года и доставлял сильные боли и дискомфорт. Отмечается, что забытый в теле инородный предмет обнаружили в июне 2024 года после компьютерной томографии. Его экстренно удалили.

Адвокат знаменитости Надин Льюис отметила, что, несмотря на постоянные жалобы телезвезды на хронические боли, медики систематически игнорировали ее состояние, что привело к серьезному ухудшению качества ее жизни. Миллер потребовала компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей) за медицинскую халатность, профессиональную небрежность и нанесение вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что звезда популярного американского телешоу «Охотники за привидениями» (Ghost Adventures) Аарон Гудвин ответил в суде попытавшейся убить его жене. Гудвин рассказал, что после произошедшего он вынужден постоянно опасаться за свою жизнь, а также проходить терапию.