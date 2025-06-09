Умерла последняя внучка Станиславского

Внучка Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева ушла из жизни в 92 года

Последняя внучка театрального режиссера Константина Станиславского Ольга Алексеева-Мардухаева ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба музея Московского художественного академического театра (МХАТ).

«Человек кристальной честности и порядочности, последняя из представителей плеяды русских интеллигентов. Светлая память!» — сказано в публикации.

Отмечается, что Алексеевой не стало 8 июня в Париже. Прощание с ней состоится 10 июня в Трехсвятительском кафедральном храме. Известно, что она родилась во Франции, но потом вернулась на историческую родину своих родителей, в Россию. После нескольких лет жизни в Москве в 1973-м снова уехала в Париж и осталась там жить до последних дней.