Журналист Миллер испугался украинизации Европы и Британии

Британский журналист Джонни Миллер испугался украинизации Европы и Великобритании. О своих опасениях он написал в соцсети X.

«Больше всего я боюсь сейчас украинизации Европы. Под каждой нацией лежат врата в ад, готовые распахнуться и посеять хаос. Все, что нужно для этого, — ряд плохих политических решений», — заявил обозреватель.

Он добавил, что хаос также может наступить в результате иностранного вмешательства, как это, по его мнению, произошло на Украине. Журналист не исключил, что британские и немецкие элиты могут пожертвовать всей Европой ради собственных амбиций.

Ранее Миллер заявил, что Великобритания намерена превратить Украину в террористическое государство.

