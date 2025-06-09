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21:09, 9 июня 2025Мир

В Британии испугались украинизации Европы

Журналист Миллер испугался украинизации Европы и Британии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Британский журналист Джонни Миллер испугался украинизации Европы и Великобритании. О своих опасениях он написал в соцсети X.

«Больше всего я боюсь сейчас украинизации Европы. Под каждой нацией лежат врата в ад, готовые распахнуться и посеять хаос. Все, что нужно для этого, — ряд плохих политических решений», — заявил обозреватель.

Он добавил, что хаос также может наступить в результате иностранного вмешательства, как это, по его мнению, произошло на Украине. Журналист не исключил, что британские и немецкие элиты могут пожертвовать всей Европой ради собственных амбиций.

Ранее Миллер заявил, что Великобритания намерена превратить Украину в террористическое государство.

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