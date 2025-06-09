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06:28, 9 июня 2025Мир

Журналист раскрыл планы Британии на Украину

Обозреватель Миллер: Британия превращает Украину в террористическое государство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания намерена превратить Украину в террористическое государство. Об этом заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X.

«Теперь британский план — превратить Украину в террористическое государство. Она может досаждать России годами», — отметил обозреватель.

Как считает Миллер, спецслужбы Британии сначала позволяют Киеву устраивать теракты, а потом делают вид, что не имеют к этому отношения.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили похвалил атаки Украины на аэродромы России, заявив, что «снимает шляпу» перед Киевом.

Помимо этого, на днях агентство Reuters написало, что Великобритания пообещала поставить Украине 100 тысяч беспилотников до конца текущего финансового года.

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