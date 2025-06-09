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16:01, 9 июня 2025Россия

В Ленобласти мужчина купил дом и нашел на чердаке схрон времен Великой Отечественной войны

В Ленобласти мужчина нашел на чердаке схрон времен Великой Отечественной войны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мужчина купил дом в Ленинградской области и нашел на чердаке схрон времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | новости».

Дом в деревне Юкки Всеволожского района был приобретен еще в декабре 2024 года. 8 июня хозяин решил навести там порядок и обнаружил на чердаке каски, два ствола от огнестрельного оружия, патроны калибра 7,62 миллиметра, гильзы от охотничьих патронов, а также банки с порохом.

О находке местный житель сообщил полицейским, которые забрали боеприпасы на экспертизу. Отмечается, что ранее дом был в собственности 73-летней женщины.

Ранее в центре Москвы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной. Боеприпас нашли во время земляных работ. На место прибыли саперы, которые подтвердили, что минометная мина находилась там со времен войны.

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