В центре Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

В центре Москвы нашли лежавший со времен Великой Отечественной войны снаряд

В центре Москвы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что предмет, похожий на минометный боеприпас, нашли во время земляных работ. На место прибыли саперы, которые подтвердили, что минометная мина находилась там со времен Великой Отечественной.

На данный момент боеприпас передали в компетентные органы, отмечается в публикации.

Ранее десятки гранат времен Великой Отечественной войны обнаружили под домом в Мариуполе. Схрон нашли строители, которые занимались ремонтом объекта. Там, в частности, находились 55 «лимонок» и две противотанковые гранаты РГД-33.