Десятки гранат времен Великой Отечественной войны нашли под домом в российском городе

В Мариуполе под домом обнаружили 55 гранат Ф-1 времен Великой Отечественной

Десятки гранат времен Великой Отечественной войны обнаружили под домом в Мариуполе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Схрон обнаружили строители, которые занимались ремонтом объекта. Там, в частности, находились 55 «лимонок» (ручная граната типа Ф-1 — прим «Ленты.ру») и две противотанковые гранаты РГД-33.

После обнаружения боеприпасов строители вызвали силовиков для того, чтобы они обезвредили гранаты.

Ранее стало известно, что депутат Ленинградской области Игорь Печура пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны и едва не лишился рук и ног.