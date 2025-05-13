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14:44, 13 мая 2025Россия

Десятки гранат времен Великой Отечественной войны нашли под домом в российском городе

В Мариуполе под домом обнаружили 55 гранат Ф-1 времен Великой Отечественной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-ĸанал «Mash на Донбассе»

Десятки гранат времен Великой Отечественной войны обнаружили под домом в Мариуполе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Схрон обнаружили строители, которые занимались ремонтом объекта. Там, в частности, находились 55 «лимонок» (ручная граната типа Ф-1 — прим «Ленты.ру») и две противотанковые гранаты РГД-33.

После обнаружения боеприпасов строители вызвали силовиков для того, чтобы они обезвредили гранаты.

Ранее стало известно, что депутат Ленинградской области Игорь Печура пострадал от взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны и едва не лишился рук и ног.

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