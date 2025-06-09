В России захотели по-новому оказывать медицинскую помощь раненым добровольцам СВО

В Госдуме предложили дать добровольцам СВО право лечиться в военных госпиталях

В России захотели по-новому оказывать медицинскую помощь раненым добровольцам специальной военной операции (СВО) на Украине и дать им право лечиться в военных госпиталях после завершения действия контракта, передает РИА Новости.

Речь идет именно о добровольцах СВО, которые при выполнении боевых задач получили ранения, травмы, контузии или заболевания, и по состоянию здоровья были исключены из добровольческих формирований. На сегодняшний день после окончания действия контракта они не могут проходить лечение и обследование в военно-медицинских организациях.

Как следует из пояснительной записки, лечение человека после ранений и военных травм требует специализированной медицинской помощи, получить которую в городских или муниципальных медицинских организациях бывает затруднительно.

Ранее в Госдуме после жалоб участников СВО одобрили законопроект об установлении максимального срока выплат военнослужащим по ранению — не более 30 дней.