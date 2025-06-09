Во Франции испугались одной цели России на Украине

Филиппо: Завод Renault по производству БПЛА станет целью России

Завод автоконцерна Renault по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), если он будет построен на Украине, станет целью России. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Очевидно, что если Renault откроют завод на Украине, то его немедленно уничтожат россияне в качестве послания», — указал глава партии.

Филиппо также призвал компанию отказаться от этой затеи, указав, что Россия может полностью пресечь импорт французских автомобилей, что болезненно скажется на промышленности страны.

Ранее Филиппо заявил, что во Франции идет пропагандистская кампания, целью которой является продвижение идеи необходимости для страны вступить в прямое военное противостояние с Россией. Он указал, что особенно активно она выражена в СМИ, включая телевидение.