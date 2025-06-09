ВСУ допустили ошибку и заблокировали себя в зоне огневого поражения под Комаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили ошибку, взорвав мост через реку Мокрые Ялы вблизи села Комар на южнодонецком направлении. Он был единственным путем для отступления украинских подразделений, в итоге они оказались в ловушке, заблокированные в зоне огневого поражения ВС России, заявил ТАСС источник в силовых структурах.
«Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под нашим контролем», — уточнил собеседник агентства. В результате украинским бойцам на этом участке фронта «предъявили ультиматум», добавил он.
Ранее сообщалось, что крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) была блокирована в селе Комар на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики (ДНР). Также на этом участке фронта нарушена логистика противника.