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08:25, 9 июня 2025Бывший СССР

ВСУ допустили ошибку и заблокировали себя в зоне огневого поражения под Комаром

ТАСС: ВСУ взорвали мост под Комаром и оказались заблокированы под огнем ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) допустили ошибку, взорвав мост через реку Мокрые Ялы вблизи села Комар на южнодонецком направлении. Он был единственным путем для отступления украинских подразделений, в итоге они оказались в ловушке, заблокированные в зоне огневого поражения ВС России, заявил ТАСС источник в силовых структурах.

«Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под нашим контролем», — уточнил собеседник агентства. В результате украинским бойцам на этом участке фронта «предъявили ультиматум», добавил он.

Ранее сообщалось, что крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) была блокирована в селе Комар на границе Днепропетровской области и Донецкой народной республики (ДНР). Также на этом участке фронта нарушена логистика противника.

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