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08:33, 10 июня 2025ЦенностиЭксклюзив

Названы самые модные аксессуары лета в 2025 году

Дизайнер Мурсалимова: Летом-2025 в моде акцентные и широкие ремни
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Аксессуары в новом сезоне — это не просто дополнительные детали, а подписи к образу, рассказала дизайнер аксессуаров Надежда Мурсалимова. Самые модные атрибуты она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам дизайнера, лето 2025 диктует свободу самовыражения — от утонченного минимализма до смелых художественных акцентов. Так, на одной стороне чистые линии и приглушенные тона, например, сумки с мягким силуэтом, качественной фурнитурой и природной палитрой, которые смотрятся сдержанно, но дорого. На другой — яркость, принты и многослойность.

В тренде платки с художественными узорами, завязанные в волосы или на ручку сумки, крупные ободки и заколки с долей иронии, которые легко превращаются в центр образа. Чем заметнее, тем лучше — в духе модной ностальгии по 90-м и Y2K

Надежда Мурсалимовадизайнер аксессуаров

Ремни в моде широкие, акцентные, но не утилитарные, сообщила собеседница «Ленты.ру», уточнив, что носят их поверх платьев, топов и даже жакетов — они очерчивают силуэт и добавляют дерзости.

«Сумки становятся холстами для самовыражения. Ручная роспись, графика, арт-принты, экспериментальные формы — от сумок-сердец до миниатюрных моделей, которые можно носить на поясе или как браслет. Функциональность уступает место эмоции. А в украшениях царит тактильность и личность: керамика, плетение, асимметрия. Как будто аксессуары созданы вручную и несут в себе историю», — заключила дизайнер.

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