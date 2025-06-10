Названы самые модные аксессуары лета в 2025 году

Дизайнер Мурсалимова: Летом-2025 в моде акцентные и широкие ремни

Аксессуары в новом сезоне — это не просто дополнительные детали, а подписи к образу, рассказала дизайнер аксессуаров Надежда Мурсалимова. Самые модные атрибуты она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам дизайнера, лето 2025 диктует свободу самовыражения — от утонченного минимализма до смелых художественных акцентов. Так, на одной стороне чистые линии и приглушенные тона, например, сумки с мягким силуэтом, качественной фурнитурой и природной палитрой, которые смотрятся сдержанно, но дорого. На другой — яркость, принты и многослойность.

В тренде платки с художественными узорами, завязанные в волосы или на ручку сумки, крупные ободки и заколки с долей иронии, которые легко превращаются в центр образа. Чем заметнее, тем лучше — в духе модной ностальгии по 90-м и Y2K Надежда Мурсалимова дизайнер аксессуаров

Ремни в моде широкие, акцентные, но не утилитарные, сообщила собеседница «Ленты.ру», уточнив, что носят их поверх платьев, топов и даже жакетов — они очерчивают силуэт и добавляют дерзости.

«Сумки становятся холстами для самовыражения. Ручная роспись, графика, арт-принты, экспериментальные формы — от сумок-сердец до миниатюрных моделей, которые можно носить на поясе или как браслет. Функциональность уступает место эмоции. А в украшениях царит тактильность и личность: керамика, плетение, асимметрия. Как будто аксессуары созданы вручную и несут в себе историю», — заключила дизайнер.

Ранее звездная стилистка Бри Вельш назвала стиль «бохо» главным модным трендом 2025 года. Она также заметила растущий спрос на комфортные образы и порекомендовала читателям обратить внимание на так называемые куртки рабочего, брюки карго и оверсайз-лонгсливы.

