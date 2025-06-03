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13:51, 3 июня 2025Ценности

Звездный стилист назвала главные модные тренды лета 2025 года

Звездный стилист Вельш назвала стиль «бохо» главным модным трендом 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кэти Холмс в стиле бохо-шик

Кэти Холмс в стиле бохо-шик. Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Звездная стилистка Бри Вельш назвала главные модные тренды на лето 2025 года. Интервью с ней публикует Page Six.

Имиджмейкер, которая работала в том числе с актрисой Кэти Холмс, заметила растущий спрос на комфортные образы. По этой причине она порекомендовала читателям обратить внимание на так называемые «куртки рабочего», брюки-карго и оверсайз лонгсливы.

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Кроме того, по словам Вельш, актуальность обрел стиль «бохо», для которого характерны струящиеся платья, блузы с рюшами и топы-трубы. Кроме того, популярным стал джинсовый принт, а также одежда пастельных оттенков, добавила стилист.

Ранее в мае стало известно, что завязанный на бедрах платок также стал трендом.

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