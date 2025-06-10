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20:16, 10 июня 2025Ценности

Бывшая жена Моргенштерна показала откровенные фото

Бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина снялась в откровенном боди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал DILARA

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 4,2 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша снялась в просторном помещении с кирпичными стенами на фоне ретроавтомобиля и бочек, в которых горел огонь. Она позировала в облегающем черном топе и асимметричной юбке в тон, украшенной мехом и шнуровкой.

Кроме того, девушка примерила корсетное боди с глубоким декольте и низом в виде стрингов. При этом она распустила волосы и дополнила образ серебристыми ожерельями и перчатками без пальцев.

Ранее в июне возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова также показала откровенное фото.

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