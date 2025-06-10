Депутат Шеремет допустил приравнивание логотипа Renault к фашистской символике

Логотип Renault следует приравнять к фашисткой символики, в случае если концерт начнет производить беспилотники на Украине, предложил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, это «станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России». По мнению парламентария, Киев использует дроны для атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, и Renault «не может не знать о том».

Ранее представители концерна заявили, что пока не приняли окончательное решение по поводу производства беспилотников. Другой депутат Леонид Ивлев подчеркнул, что в случае открытия такого завода, России будет иметь право нанести по нему удар.