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06:21, 10 июня 2025Россия

Депутат предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике в случае помощи Киеву

Депутат Шеремет допустил приравнивание логотипа Renault к фашистской символике
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Логотип Renault следует приравнять к фашисткой символики, в случае если концерт начнет производить беспилотники на Украине, предложил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, это «станет своего рода блоком для автоконцерна на работу в России». По мнению парламентария, Киев использует дроны для атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, и Renault «не может не знать о том».

Ранее представители концерна заявили, что пока не приняли окончательное решение по поводу производства беспилотников. Другой депутат Леонид Ивлев подчеркнул, что в случае открытия такого завода, России будет иметь право нанести по нему удар.

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