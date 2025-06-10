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20:37, 10 июня 2025Мир

Дмитриев объяснил санкции ЕС против РФПИ содействием решению конфликта на Украине

Дмитриев: ЕС вводит санкции против РФПИ из-за содействия решению конфликта
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

ЕС вводит санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в связи с тем, что он содействует решению конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.

По его словам, «марионетка» бывшего президента США Джо Байдена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скрывает свою переписку с Pfizer, но при этом призывает к новым санкциям против РФПИ.

«Почему? Потому что РФПИ содействует миру на Украине, поддерживает бизнес ЕС в России и налаживает связи между США и Россией», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против перевозящих российскую нефть судов и РФПИ. Источники Bloomberg сообщили, что европейское объединение также хочет включить в следующий пакет санкций положения, защищающие европейские компании от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений.

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