Дмитриев: ЕС вводит санкции против РФПИ из-за содействия решению конфликта

ЕС вводит санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в связи с тем, что он содействует решению конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.

По его словам, «марионетка» бывшего президента США Джо Байдена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скрывает свою переписку с Pfizer, но при этом призывает к новым санкциям против РФПИ.

«Почему? Потому что РФПИ содействует миру на Украине, поддерживает бизнес ЕС в России и налаживает связи между США и Россией», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции против перевозящих российскую нефть судов и РФПИ. Источники Bloomberg сообщили, что европейское объединение также хочет включить в следующий пакет санкций положения, защищающие европейские компании от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений.