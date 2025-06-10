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04:10, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Дуров раскрыл риск для себя при использовании телефона

Дуров заявил, что не пользуется мобильным телефоном
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Павел Дуров.

Павел Дуров.. Фото: lukomore.org / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что редко использует мобильный телефон. Об этом он рассказал в интервью журналиста Такеру Карлсону на YouTube.

Предприниматель объяснил, что почти не пользуется смартфоном из соображений цифровой безопасности, а также, чтобы не отвлекаться. При этом он уточнил, что два раза в неделю берет в руки телефон, чтобы протестировать функции мессенджера.

По словам Дурова, он предпочитает ноутбук и планшет, пользуясь ими, чтобы «сосредоточиться на чем-то», делать заметки или общаться с командой.

В этом же интервью предприниматель отказался взять на себя ответственность за действия каждого пользователя мессенджера, назвав такой подход безумием. Дуров отметил, что его обвиняют в том, что он не предотвратил незаконную деятельность некоторых пользователей мессенджера. «Это нелепо», — подчеркнул основатель Telegram.

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