Эксперт Гагин: Выход ВС РФ к западным границам ДНР нарушает логистику ВСУ

Выход российских войск к западным границам Донецкой народной республики (ДНР) открывает путь к наступлению на Славянск и Краматорск и нарушает логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Смысл наступления в беседе с ТАСС объяснил военный эксперт Ян Гагин.

«Мы вышли к западным границам ДНР, и это позволяет Российской армии отрезать пути снабжения солдат ВСУ, взять под огневой контроль дороги», — заявил он.

Гагин добавил, что российские войска уже активно наступают. ВСУ не могут сдержать продвижения ВС России.

Ранее российские войска взяли под огневой контроль трассу Красноармейск (украинское название — Покровск) — Павлоград. Таким образом удалось значительно ограничить логистику ВСУ на всем направлении.