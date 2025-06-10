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11:11, 10 июня 2025Бывший СССР

Гагин объяснил военный смысл выхода ВС России к западным границам ДНР

Эксперт Гагин: Выход ВС РФ к западным границам ДНР нарушает логистику ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Выход российских войск к западным границам Донецкой народной республики (ДНР) открывает путь к наступлению на Славянск и Краматорск и нарушает логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Смысл наступления в беседе с ТАСС объяснил военный эксперт Ян Гагин.

«Мы вышли к западным границам ДНР, и это позволяет Российской армии отрезать пути снабжения солдат ВСУ, взять под огневой контроль дороги», — заявил он.

Гагин добавил, что российские войска уже активно наступают. ВСУ не могут сдержать продвижения ВС России.

Ранее российские войска взяли под огневой контроль трассу Красноармейск (украинское название — Покровск) — Павлоград. Таким образом удалось значительно ограничить логистику ВСУ на всем направлении.

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