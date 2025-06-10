Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 10 июня 2025Бывший СССР

ВС России значительно ограничили логистику ВСУ в Красноармейске

ТАСС: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль трассу Красноармейск (украинское название — Покровск) — Павлоград и значительно ограничили логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Трасса Красноармейск — Павлоград под огневым контролем. Логистика противника нарушается», — приводятся в публикации слова собеседника в российских силовых органах.

Отмечается, что при использовании альтернативных маршрутов для снабжения группировки ВСУ украинским военным придется преодолевать значительно большие расстояния.

Ранее российские войска заняли Алексеевку в Донецкой народной республике. По словам украинского военного с позывным Мучной, бойцы ВС России двигаются к окрестностям села Зеленый Кут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о пропавшем в Якутии самолете Ан-2

    ВС России поразили расположение бригады ВСУ под Купянском

    Раскрыт способ наладить режим сна

    Состояние Киркорова описали словами «еще очень слабенький»

    В российских купатах нашли опасную бактерию

    Протесты в Лос-Анджелесе переросли в погромы

    32 сейва россиянина Бобровского помогли «Флориде» выйти вперед в финале Кубка Стэнли

    В России рассказали о грязном американском газе

    Раскрыты подробности о находящихся на борту пропавшего Ан-2 в Якутии людях

    Возлюбленная Павла Дурова показала откровенное фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости