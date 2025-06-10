ВС России значительно ограничили логистику ВСУ в Красноармейске

ТАСС: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль трассу Красноармейск (украинское название — Покровск) — Павлоград и значительно ограничили логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Трасса Красноармейск — Павлоград под огневым контролем. Логистика противника нарушается», — приводятся в публикации слова собеседника в российских силовых органах.

Отмечается, что при использовании альтернативных маршрутов для снабжения группировки ВСУ украинским военным придется преодолевать значительно большие расстояния.

Ранее российские войска заняли Алексеевку в Донецкой народной республике. По словам украинского военного с позывным Мучной, бойцы ВС России двигаются к окрестностям села Зеленый Кут.