Гладков раскрыл последствия ежедневных украинских обстрелов

Гладков: Ежедневные обстрелы ВСУ приводят к потере подачи света, газа и воды

Из-за ежедневных украинских обстрелов в Белгородской области случаются повреждения, которые приводят к потере подачи света, газа и воды, рассказал в своем Telegram-канал губернатор региона Вячеслав Гладков.

При этом гражданским аварийным бригадам выехать на место невозможно, уточнил он. По словам губернатора, в регионе провели дополнительное обучение бойцов «БАРС-Белгород», которые уже 30 раз выезжали и устраняли нарушения.

Ранее при падении обломков беспилотника в Белгородской области пострадал восьмилетний ребенок. По информации Гладкова, в момент инцидента ребенок находился с бабушкой. Она и доставила его в больницу. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.