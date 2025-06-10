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07:21, 10 июня 2025Россия

Гладков раскрыл последствия ежедневных украинских обстрелов

Гладков: Ежедневные обстрелы ВСУ приводят к потере подачи света, газа и воды
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Из-за ежедневных украинских обстрелов в Белгородской области случаются повреждения, которые приводят к потере подачи света, газа и воды, рассказал в своем Telegram-канал губернатор региона Вячеслав Гладков.

При этом гражданским аварийным бригадам выехать на место невозможно, уточнил он. По словам губернатора, в регионе провели дополнительное обучение бойцов «БАРС-Белгород», которые уже 30 раз выезжали и устраняли нарушения.

Ранее при падении обломков беспилотника в Белгородской области пострадал восьмилетний ребенок. По информации Гладкова, в момент инцидента ребенок находился с бабушкой. Она и доставила его в больницу. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

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