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19:08, 10 июня 2025Из жизни

Илону Маску отказали в покупке российской ракеты

Эррол Маск: Илон Маск сделал попытку купить ракету в России, но ему отказали
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Эррол Маск заявил, что его сын Илон Маск пытался купить космическую ракету в России. Об этом он заявил во время выступления на «Форуме будущего 2050».

По словам Маска-старшего, в начале своего пути в космической индустрии его сын сделал попытку приобрести ракету в России. Однако, российская сторона отказала ему, восприняв предложение о покупке как шутку. «Илон находился в России и хотел купить здесь ракету. Как нам всем известно, именно в России производят одни из лучших ракет в мире. Однако ракеты ему не продали, так как восприняли его намерение как шутку», — рассказал Эррол Маск.

Эррол Маск отметил, что после этого его сын вернулся в Калифорнию, где совместно с несколькими энтузиастами начал проектирование собственной ракеты. Это впоследствии привело к созданию компании SpaceX.

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О поездке Маска в Россию за ракетами стало впервые известно из книги-биографии Уолтера Айзексона «Илон Маск». Предпринимателя сопровождал американский инженер Джим Кантрелл, в прошлом участвовавший в разработке межпланетных станций и военных спутников. Маск приехал на переговоры с представителем космической отрасли с похмелья. Кантрелл утверждает, что его разглагольствования явно возмутили их собеседника. «Эти ракеты делали не для того, чтобы какие-то капиталисты летали в них на Марс на свои дурацкие миссии! — воскликнул тот и спросил: — Кто у вас главный инженер?» Маск признался, что это он. После этого представитель России плюнул в него.

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